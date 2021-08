vor 45 Minuten Karlsruhe Mehrfamilienhaus-Brand sorgt für nächtlichen Feuerwehr-Einsatz in Karlsruhe - keine Verletzten

Am Abend des gestrigen Dienstags brach gegen 21.45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Rheinstraße aus. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Gebäudes über, eine weitere Ausbreitung der Flammen konnte die Feuerwehr aber verhindern. Alle Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, allerdings bleiben drei Wohnungen unbewohnbar.