Seit ihrem Wahlsieg zur Abgeordneten des Stadtkreises Karlsruhe hat sich Zoe Mayer allmählich in den Bundestag eingelebt. Nun wurde die Grüne auch in verschiedene Ausschüsse berufen und soll sich diese Legislaturperiode um Tierschutz, Landwirtschaft und Stadtentwicklung kümmern.

Die Ausschussposten der Grünen seien am Donnerstag vergeben worden, wie sie in einer Pressemitteilung berichten. Auch die Karlsruher Abgeordnete Zoe Mayer habe dabei neue Aufgaben erhalten. Sie beziehe einen Posten im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung. "Ich freue mich, dass ich als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft an meinem Herzensthema der Tierschutzpolitik aktiv mitarbeiten werde", so Mayer.

Besonders eine Reduktion der Tierversuche liege ihr dabei am Herzen. "Mit Cem Özdemir als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und weiteren erfahrenen Kollegen möchte ich in den kommenden Jahren für einen anderen Umgang mit Tieren kämpfen. Besonders in der landwirtschaftlichen Tierhaltung liegen auch große Potenziale für den Klimaschutz."

In den Ausschüssen für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen sowie für Klimaschutz und Energie werde sich die studierte Wirtschaftsingenieurin als stellvertretendes Mitglied einbringen, wie sie weiterhin berichtet.