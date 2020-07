vor 2 Stunden Karlsruhe Mehr Polizisten in der Innenstadt: Karlsruhe bereitet sich auf das Wochenende vor

Nachdem in der Nacht zum vergangenen Sonntag eine Polizeikontrolle am Schlossplatz eskaliert war, bereiten sich Stadtverwaltung und Polizei Karlsruhe auf die kommenden Nächte am Wochenende vor und werden verstärkt in der Innenstadt präsent sein.