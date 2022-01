vor 1 Stunde Stuttgart/Karlsruhe Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe blicken optimistisch ins neue Jahr

Die Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe blicken trotz anhaltender Pandemie optimistisch in die Zukunft. "Sofern die Impfquoten weiter steigen und die Reiserestriktionen so rasch wie möglich wieder reduziert werden, rechnen wir mit gut sechs Millionen Fluggästen in diesem Jahr", sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Flughafens am Freitag.