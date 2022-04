vor 9 Stunden Stuttgart Mehr als 65.000 Ukraine-Flüchtlinge im Land angekommen

Mehr als 65.000 Flüchtlinge aus der Ukraine befinden sich nach Schätzung der Landesregierung bereits im Südwesten. Es sei davon auszugehen, dass mehr als 65.000 Flüchtende bereits in Baden-Württemberg angekommen sind, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Allerdings gehe die Zahl der Ankommenden derzeit stark zurück. Pro Tag kämen sehr viel weniger als noch vor kurzer Zeit. "Ob das so bleibt ist eher zweifelhaft." Dass die Menschen hingehen können, wo sie möchten, mache gewisse Probleme. Man müsse auf allen Wegen versuchen, die Menschen zu registrieren. Es könne niemanden erstaunen, dass nicht alles glatt laufe am Anfang. Kretschmann betonte außerdem, es gebe mehr ungenutzten Wohnraum im Land als gedacht, der werde derzeit in starkem Maße mobilisiert.

Dass die Menschen hingehen können, wo sie möchten, mache gewisse Probleme. Man müsse auf allen Wegen versuchen, die Menschen zu registrieren. Es könne niemanden erstaunen, dass nicht alles glatt laufe am Anfang. Kretschmann betonte außerdem, es gebe mehr ungenutzten Wohnraum im Land als gedacht, der werde derzeit in starkem Maße mobilisiert.