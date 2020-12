14.12.2020 18:05 Stuttgart Die Corona-Zahlen steigen weiter: Über 10.000 übermittelte Fälle in Karlsruhe

In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 2.177 Fälle gestiegen, außerdem wurden 99 zusätzliche Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit gibt es jetzt landesweit 190.410 bestätigte Ansteckungen seit Beginn der Pandemie, wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand: 16 Uhr) in Stuttgart weiter mitteilte. Insgesamt 3.523 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Genesenen liegt bei geschätzt 134.647.