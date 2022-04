vor 1 Stunde Karlsruhe Mehr als 200 Autos zerkratzt - am helllichten Tag: Unbekannte schlagen in Parkhaus in Karlsruher Ludwig-Erhard-Allee zu

Unbekannte haben am Freitag mehr als 200 Fahrzeuge in einem Parkhaus eines Wohnkomplexes in Karlsruhe zerkratzt. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.