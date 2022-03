vor 14 Stunden Stuttgart Mehr als 1.000 Ukraine-Flüchtlinge in Baden-Württemberg angekommen

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Erstaufnahme-Einrichtungen Baden-Württembergs ist seit dem Wochenende deutlich gestiegen. Mittlerweile seien 1.053 Schutzsuchende registriert worden, sagte ein Sprecher des Migrationsministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Das sind 700 mehr als noch vergangenen Donnerstag. In Karlsruhe sind derweil über 45 Flüchtlinge untergebracht worden.