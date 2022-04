vor 2 Stunden Karlsruhe Maskenpflicht im Karlsruher ÖPNV bleibt: Ab Sonntag reicht eine OP-Maske

In Baden-Württemberg hält die Landesregierung weiter an einer Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fest. Gemäß der neuen Corona-Landesverordnung müssen Fahrgäste ab 6 Jahren bei Fahrten in Bussen und Bahnen auch weiterhin Mund und Nase bedecken.