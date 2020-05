vor 1 Stunde Karlsruhe Marienfigur beschädigt und versucht Holz in Brand zu setzen: Unbekannter verwüstet Kirche in Mühlburg

Ein bislang Unbekannter hat laut Polizei am Mittwochabend die St.-Peter-und-Paul-Kirche in Mühlburg verwüstet und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Auf eine im Gotteshaus aufgestellte Marienfigur hat er Kerzenwachs geschüttet und versucht mit Hilfe von Teelichtern ein Holzbrett in Flammen zu setzen. Zudem verteilte er das Kerzenwachs auf Wand und Fußboden.