vor 2 Stunden Graben-Neudorf Graben-Neudorf: Mann soll Ehefrau und sich selbst getötet haben

Im Kreis Karlsruhe soll ein 74 Jahre alter Mann seine vier Jahre jüngere Ehefrau und sich selbst getötet haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde das Paar am Vortag von einer Angehörigen in deren Haus in Graben-Neudorf entdeckt. Rettungskräfte hatten nur noch deren Tod feststellen können, hieß es.