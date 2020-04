vor 1 Stunde Karlsruhe Aufgrund von Ruhestörung: Mann schlägt Nachbarn und schießt ihm mit Schreckschusswaffe ins Gesicht

Ein Mann hat seinem Wohnungsnachbarn in Karlsruhe mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen. Von dem Schuss und einem Schlag ins Gesicht sei das 59 Jahre alte Opfer an einem Augenlid und an den Ohren verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Tat hatte sich bereits am Samstagmorgen ereignet.