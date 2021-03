vor 5 Stunden Karlsruhe Mann im dunklen Auto belästigt Frauen in Neureut

Am Freitag, gegen 21 Uhr, belästigte ein Mann zwei 21-jährige Frauen im Bereich der Unteren Hardtstraße in Neureut. Der Mann fuhr in einem Pkw, sprach die Frauen aus dem Auto heraus an und manipulierte hierbei an seinem Geschlechtsteil. Das gab das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.