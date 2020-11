vor 13 Stunden Karlsruhe Spezialeinsatz in Karlsruhe: Mann greift Ehefrau mit Messer an

Ein 61 Jahre alter Mann ist in Karlsruhe mit einem größeren Messer auf seine Frau losgegangen. Die 58-Jährige konnte den Angriff weitgehend abwehren und kam mit einer leichten Handverletzung davon, wie die Polizei mitteilte. Die Frau gelang es demnach am Freitagmorgen, sich vor ihrem Mann in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu rufen.