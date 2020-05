vor 2 Stunden Karlsruhe Mit Pfefferspray und Schlagstock: Unbekannter geht an Karlsruher Haltestelle auf 19-Jährigen los

Ein Unbekannter hat einem 19-Jährigen in Karlsruhe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn mit einem Teleskopschlagstock angegriffen. Er erlitt Platzwunden am Kopf und Prellungen am Oberkörper, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.