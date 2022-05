vor 1 Stunde Karlsruhe Mann attackiert unter Drogeneinfluss einen Passanten in Karlsruhe und wird festgenommen

Ein 52 Jahre alter Mann soll am Montagabend einen Passanten in der Amalienstraße in Karlsruhe attackiert haben. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Er soll laut Polizei unter Drogeneinfluss gestanden haben.