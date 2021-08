vor 4 Stunden Stuttgart Lokführerstreik in Baden-Württemberg: Weiter Einschränkungen im Bahnverkehr am Donnerstag erwartet

Der Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GDL hat in Baden-Württemberg erneut für zahlreiche Zugausfälle gesorgt. Es gelte weiter ein Ersatzfahrplan, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstagmorgen. Im Fernverkehr fuhren am Mittwoch rund 25 Prozent der Züge, im Regionalverkehr etwa 40 Prozent. Dieses Niveau sei auch für den Donnerstag geplant. Im Regionalverkehr gibt es erhebliche lokale Unterschiede.