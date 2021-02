Lokal einkaufen - per Rad liefern lassen: Aktion "Radkurier" wird in Karlsruhe verlängert

Die gemeinsame Aktion von KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH, City Initiative Karlsruhe und Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe zur Unterstützung des Karlsruher Einzelhandels wird rege genutzt. Der kostenlose Lieferservice mit dem Radkurier Karlsruhe, an dem sich mittlerweile rund 50 Einzelhandelsgeschäfte beteiligen, wird vorerst bis zum 14. Februar verlängert.

Durch die Einkaufsstraßen bummeln, die Schaufenster erkunden und in den Geschäften stöbern: Das besondere Einkaufserlebnis vor Ort, mit Waren zum Anfassen und fachkundiger Beratung, ist seit Mitte Dezember aufgrund des Lockdowns nicht mehr möglich.

50 Geschäfte aus Innenstadt, Mühlburg und Durlach

"Damit die Karlsruherinnen und Karlsruher trotzdem weiterhin in ihren Lieblingsläden einkaufen können, gibt es wie bereits im Frühjahr 2020 in Karlsruhe den kostenlosen Lieferservice mit dem Radkurier. Rund 50 Einzelhandelsgeschäfte aus der Innenstadt, Mühlburg und Durlach sind mit dabei und schicken die telefonisch oder online bestellte Ware oft noch am selben Tag mit den Radkurieren zu den Kunden nach Hause", erklärt die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) in einer Pressemitteilung.

Die Aktion, die im Advent ursprünglich als zusätzlicher Service für die Kundinnen und Kunden im Weihnachtsgeschäft gestartet wurde, läuft aktuell bis zum 14. Februar. "Die zwangsweise Schließung ist für viele Karlsruher Einzelhändler existenzbedrohend. Gleichzeitig ist ein diverser und vielfältiger Einzelhandel überlebenswichtig für eine lebendige Innenstadt. Daher wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, um unsere Händler gut durch den Lockdown zu bringen und den Menschen in Karlsruhe auch weiterhin die Gelegenheit zu geben, lokal und fair einzukaufen – und zwar schneller, als es im Online-Handel möglich ist“, so Martin Wacker, Geschäftsführer der KME.

Gemeinsam mit der City Initiative Karlsruhe e.V. und mit finanzieller Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe hat das Citymarketing der KME den Lieferservice mit dem Radkurier Karlsruhe Ende November wieder aufgelegt. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 wurde das Angebot von Händlern wie Kunden rege genutzt.

Bisher rund 3.500 Bestellungen

Seit Ende November wurden rund 3.500 Bestellungen bei den knapp 50 teilnehmenden Einzelhändlern in Karlsruhe, Mühlburg und Durlach getätigt und ausgeliefert. Für die Kundinnen und Kunden ist die Lieferung nach Hause im Karlsruher Stadtgebiet (ohne Bergdörfer) kostenfrei.

Das Kooperationsmarketing und die Wirtschaftsförderung tragen 70 Prozent der anfallenden Kosten, die Einzelhändler selbst beteiligen sich mit 30 Prozent .Mindestbestellsummen können anfallen. Eine aktuelle Liste der beteiligten Geschäfte finden Sie auf www.karlsruhe- erleben.de/lieferservice