vor 4 Stunden Karlsruhe Schwerer Verkehrsunfall: Linker Fahrstreifen von B36 gesperrt.

Am Dienstagmorgen, gegen 3 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 36 zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 26 Jahre alter Sprinter-Fahrer schwer verletzt. Die B36 musste in Richtung Norden bis zirka 06.30 Uhr voll gesperrt werden - die linken Fahrstreifen in Richtung Norden bleiben vorläufig weiterhin gesperrt.