vor 1 Stunde Dettenheim Lichtbogen an Oberleitung: 23-Jähriger wird bei Arbeitsunfall in Liedolsheim schwer verletzt

Ein 23 Jahre alter Kranwagenführer wurde am Mittwochmorgen bei einem Arbeitsunfall in der Dettenheimer Straße in Liedolsheim schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.