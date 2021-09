vor 3 Stunden Karlsruhe Letzte Bauphase ab Freitag: B10 wird vorübergehend einstreifig in Richtung Karlsruhe und Wörth

Anlässlich der Fahrbahndeckenerneuerung auf der B10 werden zwischen Karlsruhe-Mühlburg und Karlsruhe-Knielingen ab Freitag, den 3. September, die letzten Bauphasen eingeleitet. Das geht aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe hervor. So wird unter anderem die Verkehrsführung in Richtung Wörth und Karlsruhe einstreifig angelegt und die Zufahrt der B36 von der Starckstraße in Richtung Karlsruhe gesperrt. Die gesamte Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte September 2021 andauern. Die Baukosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Die Arbeiten stehen nun vor dem Abschluss.