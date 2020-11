Wie das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung erklärt, herrscht nun Klarheit rund um den geplanten Abriss und Neubau des Landratsamtes in der Beiertheimer Allee. Der Petitionsausschuss des Landtages Baden-Württemberg lehnte einen Antrag zur Erhaltung des Gebäudes ab. Der Kreistag beauftragte nun die Verwaltung der Stadt Karlsruhe mit den nächsten Schritten.

Der Petitionsausschuss des Landtages von Baden-Württemberg hat eine Eingabe eines Karlsruher Vereins abgelehnt, die sich für den Erhalt des denkmalgeschützten Dienstgebäudes ausgesprochen hatte. Der Kreistag begrüßte in seiner jüngsten Sitzung, die am 12. November im Hallensportzentrum in Bretten stattfand, diese Entscheidung. Dadurch können nun weitere Schritte eingeleitet werden.

Denkmalgeschützten Teile können nicht erhalten werden

Nachdem nachgewiesen wurde, dass bei der notwendigen Komplettsanierung die denkmalgeschützten Teile nicht erhalten werden können und nun Klarheit herrscht, dass die Bestandsgebäude abgebrochen werden dürfen hat das Gremium die Landkreisverwaltung beauftragt, die weiteren Schritte zur Realisierung des Neubauprojektes nun umgehend vorzubereiten.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Aktuelle Entwürfe für Hochhaus-Areal: So könnte es bald am Ettlinger Tor aussehen

So soll möglichst bereits zur Sitzung des Kreistages am 21. Januar 2021 ein endgültig abgestimmter Auslobungstext für den anstehenden Architektenwettbewerb vorgelegt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die bauplanungsrechtlichen Grundlagen von der Stadt Karlsruhe hinreichend genau festgelegt und beschlossen worden sind und die nach einstimmigem Willen des Gremiums im Hinblick auf den Architektenwettbewerb möglichst wenig einengend sein sollen.

Wettbewerb mit 35 Bewerbern

Basis sollen die Ergebnisse der Preisrichtervorbesprechung sein. Die Landkreisverwaltung wurde beauftragt, diese Grundlagen in einem Vertrag mit der Stadt Karlsruhe verbindlich festzuschreiben.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Denkmalschutz oder Abriss? Schicksal des Landratsamtes wird "zeitnah" entschieden

Der Architektenwettbewerb soll in Form eines einstufigen, nicht offenen Realisierungswettbewerbes mit vorgeschaltetem Auswahlverfahren mit 35 Teilnehmern und anschließendem Verfahren nach der Vergabeverordnung (VgV-Verfahren) ausgelobt werden.

Als Eckpunkte des Architektenwettbewerbes gibt der Kreistag vor, dass das gesamte notwendige Raumprogramm von mindestens 25.000 m² Bruttogeschossfläche möglichst in einem ersten Bauabschnitt umgesetzt werden muss.

(Fast) alle Angestellten unter einem Dach

Mit Ausnahme des Standortes „BGV“ in der Wolfartsweierer Straße wären dann alle in Karlsruhe Beschäftigten, die derzeit noch an mehreren Standorten untergebracht sind, unter einem Dach. Ebenso enthalten sind in diesem Raumprogramm Seminarraum-Flächen für die potentiellen Mieter der Akademie der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW-Akademie) und der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) Baden.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Salatschüssel" oder Torhäuser: Finale Entwürfe für Ettlinger Tor-Areal stehen fest

Der Bauablauf im Wechselspiel zwischen Neubau und Abbruch von Gebäuden soll so vorgenommen werden, dass Interimslösungen soweit als möglich vermieden werden. Eine weitere zusätzliche Bebauung des kreiseigenen Grundstücks nach der Realisierung des notwendigen Raumprogramms der Landkreisverwaltung begrüßt der Kreistag ausdrücklich, stellt aber klar, dass diese nicht notwendigerweise vom Landkreis als Bauherr zu realisieren sind.

Kosten: Knapp 145 Millionen Euro

Die Kostenberechnung für den Neubau mit 25.000 m² Bruttogeschossfläche beläuft sich inklusive der Abbruchkosten für den Langbau auf derzeit 144,7 Millionen Euro. Die Annuität für die Bausumme – gerechnet auf 50 Jahre und der Annahme eines Fremdkapitaleinsatzes von 1% sowie der geplanten Mieteinnahmen - beträgt 3,062 Millionen Euro und sind im 10-Jahresplan der Finanzplanung berücksichtigt.