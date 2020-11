vor 4 Stunden Karlsruhe Investitionen in Höhe von 27 Millionen Euro geplant: Haushalt für Landkreis Karlsruhe vorgestellt

Trotz Corona-Pandemie will der Kreistag im kommenden Jahr mit insgesamt 27 Millionen Euro weiter in den Landkreis Karlsruhe investieren. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für 2021 hervor, den Landrat Christoph Schnaudigel am Donnerstag im Hallensportzentrum Bretten vorgestellt hatte. Insgesamt soll ein Gesamtvolumen von 557 Millionen Euro veranschlagt werden. Das teilt das Landratsamt Karlsruhe in einer Information an die Presse mit.