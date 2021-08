30.07.2021 19:55 Stuttgart Landeswahlausschuss lässt 24 Landeslisten zur Bundestagswahl zu

Für die Bundestagswahl am 26. September hat der Landeswahlausschuss 24 Landeslisten für Baden-Württemberg zugelassen. Das teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch am Freitagabend mit. An erster Stelle auf den Stimmzetteln wird die CDU stehen, gefolgt von SPD und Grünen.