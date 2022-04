vor 7 Stunden Stuttgart Klimaneutral bis 2040: Baden-Württemberg will mit neuem Konzept "schneller werden"

Mit einem neuen Klima-Maßnahmen-Register (KMR) will Baden-Württemberg mehr Tempo beim Klimaschutz machen. Darin sollen konkrete Maßnahmen für eine Reduktion von Treibhausgasen benannt werden, sagte Umweltschutzministerin Thea Walker (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Das Land will nach eigenen Angaben bis 2030 seine Treibhausgase um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 reduzieren und bis 2040 klimaneutral sein. "Wir müssen schneller werden. Das ist ganz entscheidend", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).