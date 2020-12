Auge ersetzen? Felltransplantation? Nähte kontrollieren? Oder die Spieluhr austauschen? Die Karlsruher Kuscheltier-Klinik befindet sich nur wenige Meter entfernt vom Hauptbahnhof. In der Bärenwerkstatt werden nicht nur neue Spielgefährten geschaffen, sondern auch kaputten Plüschtieren wieder neues Leben eingehaucht. Am besten mit dem lädierten "Patienten" zusammen einen Termin vereinbaren.

Die Sternbären-Manufaktur ist ein Ein-Mann-Betrieb. Oder besser gesagt ein Ein-Frau-Betrieb. Stefanie Bohn kümmert sich mit Begeisterung um die kaputten Stofftiere und setzt auch schwer geschädigte Spielkameraden wieder zusammen.

Zudem bietet sie auch Kurse für Kinder und Workshops für Erwachsene an, in denen selbst ein Plüschtier gestaltet und hergestellt werden kann. Nicht nur Kinder nehmen das Angebot wahr, auch viele Erwachsene buchen einen Kurs.

Bei einer Felltransplantation gibt es Narkose

"Hier gibt es alles, was es in einem menschlichen Krankenhaus auch gibt." erklärt die Unternehmerin. Bei einer Felltransplantation oder Stofferneuerung gibt es daher für die Patienten auch eine Narkose. "Ich nehme das Stofftier dann in die Hand und dadurch schläft es ein. Dann frage ich die Kinder, ob sie es schnarchen hören. So glauben die Kleinen das dann auch."

Alles ist ein bisschen vermenschlicht und die Kinder werden mit einbezogen. Beispielsweise können sie den Faden nach dem Fell nähen abschneiden. Feiern Kinder in der Kuscheltier-Klinik ihren Geburtstag, basteln Geburtstagskind und Gäste selbst ein Kuscheltier. Für die Kinder lebt dieses dadurch wirklich. "Wir nähen dem Stofftier nämlich ein Herz ein. Und das schlägt dann für die Kinder auch richtig." so Bohn.

Kindern Werte und Nachhaltigkeit vermitteln

Die Kuscheltier Klinik von Bohn gibt es kein zweites Mal in Deutschland. Es gibt zwar Reparaturen für Plüschtiere, aber Kurse wie sie bietet niemand gleichzeitig an.

Fünf Jahre gibt es die Kuscheltier-Klinik jetzt. Die Idee entstand als viele Firmen, Kinder am Maus Tür-Öffner-Tag zu sich eingeladen haben. "Ich habe dann überlegt, was ich mit den Kindern machen könnte. Wie kann ich Kindern meine Arbeit vermitteln, Kuscheltiere reparieren, aber auch Bären selber machen?" so Bohn.

Entstanden ist dann die Kuscheltier-Klinik. Bohn ist es wichtig Werte und Nachhaltigkeit zu vermitteln. Die Kinder sollen in ihren Kursen lernen, dass ein kaputtes Stofftier nicht gleich weggeworfen werden muss. "Den Kleinen will ich zeigen: 'Ihr seid hier Mama, passt auf Eure Kinder auf.'"

Bohn braucht viel Fantasie

Dabei muss Bohn viel Verständnis und Fantasie bei ihren kleinen Kunden aufwenden. Gerade, wenn Kinder mit ihrem Kuscheltier ganz stark verbunden sind. "Da gibt es oftmals Tränen." so Bohn, "Ein Mädchen hat mir mal ihr Schnuffeltuch gebracht. Sie hat geheult, wie ein Schlosshund. Solche Aufträge gehen natürlich vor. Die Kinder können dann schließlich nicht ewig auf ihre Freunde warten."

"Werden kaputte Plüschtiere gebracht, bekomme ich auch immer die Geschichte zum Spielzeug erzählt. Also warum es so aussieht. Manchmal entschuldigen sich die Leute auch dafür." ergänztdie Bären-Mama.

Priorität sind Notfälle der Kinder

Das Konzept der Kuscheltie- Klinik kommt gut an. Fünf Reperatur-Anfragen hat sie pro Tag ,die meisten muss sie sogar ablehnen, so viel hat sie zu tun.

"Am Anfang frage ich natürlich immer unheimlich viel, was gemacht werden soll. Oft sind sich die Kunden gar nicht bewusst, dass bei zu vielen Neuerungen ein ganz neues, anderes Kuscheltier entsteht." erklärt die Inhaberin der Bären-Klinik.

"Bei "Schwerstverletzten" sitze ich manchmal 20-30 Stunden am Ergebnis. Priorität hat aber immer der Notfall der Kinder. Die versuche ich immer schnell ambulant zu behandeln." so Bohn. Die Resonanz ist laut ihr durchweg positiv. Oft erhält sie für ihre Arbeit auch Dankschreiben.

Corona setzt der Kuscheltier Klinik massiv zu

Aufgrund der Pandemie sind die Einnahmen der Plüsch-Klinik sehr zurückgegangen. Kurse und Workshops können aktuell nicht realisiert werden. Kuschel-Patienten können aber weiterhin per Post eingesendet werden.

"Durch Corona nutze ich ganz stark Social Media um zu werben. Für eigene Kuscheltierkreationen fehlt mir inzwischen leider die Zeit. Ich habe aber im Laden viele besondere Einzelstücke von Herstellern, mit denen ich zusammenarbeite. Nicht nur Kuscheltiere, sondern auch Tassen, Bücher oder Bastelpakete für Kinder", erklärt Bohn ihre Lage.

"Durch Corona sind die Zugriffe auf meine Homepage gleich null. In den Google-Suchen rutsche ich immer weiter zurück. Das merke ich natürlich massiv. Ich hoffe, dass ich bald wieder Kurse anbieten kann. Kindergeburtstage sind meine Haupteinnahmequelle. Wenn dies über den Januar hinaus so weitergeht, dann weiß ich nicht mehr wie ich meine Miete zahlen soll."