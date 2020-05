Kunstwerke aus Karlsruhe: Land gibt Nazi-Raubgut an rechtmäßige Besitzer zurück

Das Land Baden-Württemberg gibt Kunstgegenstände aus der Kunsthalle Karlsruhe und dem Badischen Landesmuseum an die rechtmäßigen Erben zurück. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Konkret handelt es sich um ein Gemälde und eine wertvolle Porzellansammlung, die einst von Nationalsozialisten geraubt worden waren.

Bei dem Gemälde handelt es sich um das Bild "Pferdestall" von Franz Krüger aus dem Bestand der Kunsthalle Karlsruhe. Die wertvolle Porzellansammlung des jüdischen Kunstsammlers Ernst Gallinek war Teil der Bestände des Badischen Landesmuseums. Zu ihr gehören neben den 420 Porzellangegenständen auch drei Wandbehänge, sogenannte Gobelins, sowie 13 Porträtminiaturen.

Ihr Wert ist nach Angaben der Provenienzforscherin Katharina Siefert schwer zu schätzen. "Objekte aller bedeutenden Porzellanmanufakturen sind dabei, darunter einige sehr seltene Stücke", sagte sie. Abhängig vom Wunsch der Erben wolle man sich bemühen, die Sammlung zurückzukaufen.

"Einstiges NS-Raubgut zu ermitteln und die Kulturgüter womöglich an die Nachkommen von Opfern des Naziregimes zurückzugeben, ist unsere historische Verantwortung", sagte Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) am Dienstag. Die geplante Rückgabe selbst war schon in der vergangenen Woche bekannt geworden und ist nun beschlossen.