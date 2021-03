vor 4 Stunden Karlsruhe "Fehlende Perspektive": Kunstmesse "art Karlsruhe" wegen Corona abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie muss die Kunstmesse "art Karlsruhe" in diesem Jahr ausfallen. "Aufgrund der fehlenden Öffnungsperspektive für das Messe- und Veranstaltungswesen und der damit verbundenen mangelnden Planungssicherheit, sieht sich die Messe Karlsruhe zu einer Absage der Kunstmesse gezwungen", hieß es am Montag in einer Mitteilung.