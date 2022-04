Karlsruhe Kulturelles Rahmenprogramm beim Karlsruher Pyramidenmarkt am Samstag

Am kommenden Samstag, 23. April, wird beim Pyramidenmarkt auf dem Karlsruher Marktplatz ein künstlerisches Rahmenprogramm geboten. Die Künstler Konrad Bläsi und Andrée Kupp werden die Besucher des Marktes unterhalten, wie die Stadt Karlsruhe mitteilt.

"Nach musischer Grundausbildung während seiner Kindheit am Akkordeon entdeckte der Musiker Konrad Bläsi das Instrument erst nach 10-jähriger Pause wieder, als per Zufall der Musette-Virtuose Michel Boigeol in Freiburg spielte und sie sich kennenlernten. Eine neue Ära begann", so die Stadt in einer Mitteilung über Konrad Bläsi.

Andrée Kupp will mit einem"ungewöhnlichen Marktstand" überzeugen. "Eine pfeffrige Paprika, akrobatische Tomaten, Rap singende Maulwürfe und viele andere angehende Künstler.Diese spektakulären Pflanzen werden unter der Leitung von Andrée Kupp, einer Gemüsetrainerin, zum Leben erweckt", heißt es von der Stadt.

Programm am 23. April: