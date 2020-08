KSC in der Sommerpause: Alle Transfers und Gerüchte zur Saison 2020/21

Nach dem geglückten Klassenerhalt bereitet sich der Karlsruher SC auf die neue Zweitliga-Saison 2020/21 vor. Der KSC ist mitten in der Transferphase: Einige Spieler haben den KSC bereits verlassen, neue wurden verpflichtet. Alle Infos über fixe Zu- und Abgänge sowie Gerüchte hier ka-news-Transfer-Ticker.

Bis zum Herbst können sich die deutschen Fußballvereine mit neuem Personal verstärken. Durch die Corona-Pandemie, und der damit verbundenen Zeitverschiebung können sich die Clubs bis zum 5. Oktober im Transferfenster beteiligen.

Noch einiges an Zeit für Kreuzer und "Eiche" am neuen KSC-Kader für die kommende Spielzeit zu basteln, um für das erste Pflichtspiel gewappnet zu sein. Dies wird die erste Runde des DFB-Pokal sein, in dieser der Karlsruher SC zwischen dem 11. und 14. September gegen den Bundesligisten Union Berlin antreten wird.

Am frühen Montagnachmittag hat sich ein Gerücht bestätigt: Robin Bormuth kommt in Wildpark!Er unterzeichnete einen Vertrag bis 2022 bei den Blau-Weißen. Der 24-Jährige Innenverteidiger wechselt vom Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf in den Wildpark.

Von insgesamt sieben Spielern hat sich der KSC mit Ende der abgelaufenen Saison 2019/2020 getrennt. Neben Stürmer Anton Fink (SSV Ulm), Damian Roßbach (Hansa Rostock) und Stammkeeper Benjamin Uphoff (Vertragsende) haben auch Martin Röser, Burak Camoglou und Änis-Ben Hatira den Klub verlassen. Lukas Grozurek kehrt nach seiner Leihe zu Sturm Graz zurück, und Justin Möbius löste in gegenseitigem Einverständnis den Vertrag mit dem Karlsruher SC auf.

Zugänge Abgänge David Trivunic (eigene Jugend) Justin Möbius ( Preußen Münster) Tim Kircher (Leih-Ende: Carl Zeiss Jena) Martin Röser (unbekannt) Malik Batmaz (Leih-Ende: VfB Stuttgart) Benjamin Uphoff (unbekannt) Jerome Gondorf (SC Freiburg, zuvor ausgeliehen) Anton Fink (SSV Ulm) Markus Kuster (SV Mattersburg) Änis Ben-Hatira (unbekannt) Benjamin Goller (Werder Bremen, Leihe) Burak Camoglu (unbekannt) Robin Bormuth (Fortuna Düsseldorf) Lukas Grozurek (Leih-Ende: Sturm Graz) Damian Roßbach (Hansa Rostock)

Neben Jerome Gondorf, der bereits seit Winter per Leihe vom SC Freiburg zum KSC gewechselt war, konnten sich die Badener noch mit Markus Kuster (SV Mattersburg) und Bundesliga-Talent Benjamin Goller (Per Leihe von Werder Bremen) verstärken. Aus der eigenen Jugend wurde David Trivunic zu den Profis befördert, die beiden im Vorjahr verliehenen Tim Kircher (Carl Zeiß Jena) und Malik Batmaz (VfB Stuttgart) komplettieren das Neuzugangs-"Sextett".