Durch die steigenden Temperaturen und die feuchte Witterung in den vergangenen Wochen sind im Stadtkreis Karlsruhe die Amphibien wieder aus der Winterruhe erwacht. Milde Temperaturen über fünf Grad lassen Frösche und Kröten dann in Massen zu ihren Laichgewässern wandern, um dort ihre Eier abzulegen. Weil sie hierbei Straßen überqueren müssen, müssen einige Strecken bei Bedarf nachts gesperrt werden.

Zum Schutz der wandernden Tiere werden folgende Strecken nachts bei Bedarf gesperrt: Die Straße durch den Weiherwald, die Jean-Ritzert-Straße am Turmberg zwischen Schützenhaus und Rittnertstraße sowie die "Alte Bahnlinie" beim Heidesee. Das gibt die Stadt in einer Pressemeldung bekannt.

An den Wanderstrecken an der B3 bei Grötzingen, am Regenrückhaltebecken Durlach, am Turmberg (Reichardtstraße sowie Jean-Ritzert-Straße), in Hohenwettersbach an der Dürrenwettersbacher Straße sowie in Neureut am "Rosenhof" werden wieder ehrenamtliche Helfer unterwegs sein, um die wandernden Amphibien an den aufgestellten Zäunen abzusammeln.

Stadt sucht Betreuer für Wanderstrecke

Auch im Schlossgarten werden die zum Schlossgartensee wandernden Erdkröten wieder betreut. Am "Mastweideweg" in Durlach gilt die Aufmerksamkeit insbesondere den dort wandernden Molchen. An allen Strecken bittet die Stadt Karlsruhe um besondere Rücksichtnahme und um eine angepasste Geschwindigkeit zum Schutz von Mensch und Tier.

Bei entsprechenden Witterungsbedingungen können Amphibienwanderungen auch an anderen Stellen auftreten. So sind auf der L 623 von Wolfartsweier nach Grünwettersbach wandernde Feuersalamander unterwegs.

Mit verstärkten Amphibienwanderungen ist auch auf der Kleinsteinbacher Straße zwischen Stupferich und Kleinsteinbach im Bereich des Waldes zu rechnen.

Für die Betreuung der Amphibienwanderstrecke an der Dürrenwettersbacher Straße sucht der Umwelt- und Arbeitsschutz noch Helfer. Interessierte Bürger können sich hierfür unter umwelt-arbeitsschutz@karlsruhe.de oder unter 0721/133-3101 melden