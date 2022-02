vor 9 Stunden Stuttgart Kretschmann: Zwei Jahre Corona haben "Grenzen aufgezeigt"

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) spricht im Landtag von Baden-Württemberg. | Bild: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben den Menschen in Baden-Württemberg laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann in vielen Bereichen Grenzen aufgezeigt. "Fast alle gesellschaftlichen Systeme - sei es Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft - waren auf eine bisher nicht gekannte Weise herausgefordert", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Das haben wir zum Beispiel erlebt in der Digitalisierung des Gesundheitswesens oder beim Distanzunterricht an den Schulen."