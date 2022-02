vor 7 Stunden Stuttgart Kretschmann: Putin hat die Welt in tiefe Krise gestürzt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den russischen Einmarsch in die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Der russische Präsident Wladimir Putin verstoße gegen alle Regeln der internationalen Ordnung und des Völkerrechts und habe «Europa und die Welt in eine tiefe Krise stürzt, die an die dunkelsten Zeiten des europäischen Kontinents erinnern», betonte der Grünen-Politiker in einem Post, der am Donnerstag auf Twitter veröffentlicht wurde.