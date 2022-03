25.03.2022 13:40 Stuttgart Kretschmann: Luchas Vorstoß nicht abgestimmt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will an seinem heftig kritisierten Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) trotz der Verwirrung um den Corona-Kurs der Landesregierung festhalten. "Es war ein nicht abgestimmter und missverständlicher Vorstoß vom Gesundheitsminister zur falschen Zeit", sagte Kretschmann am Freitag der dpa zum Vorschlag Luchas, Ende April die endemische Phase einzuläuten - und damit das Coronavirus wie ein Grippevirus einzustufen. "Der Vorschlag wurde zurückgezogen, wir arbeiten in der Regierung im Team, dadurch können Fehler korrigiert werden", sagte Kretschmann. Die Landesregierung führe die Debatte zum Thema "in geordneten Bahnen fort". "Das ist kein Grund für einen Rücktritt. Wir sind im Land vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Das ist gerade auch das Verdienst meines Gesundheitsministers."