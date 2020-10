vor 1 Stunde Stuttgart Kretschmann: Lassen Sie uns auch zweite Corona-Welle brechen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in eindringlichen Worten die Bürger zur Einhaltung der Corona-Regeln aufgefordert. "Überlegen Sie es sich, ob die nächste Feier oder Party wirklich sein muss", sagte der Grünen-Politiker in einer vorab verbreiteten Ansprache, die er am Freitag im "SWR" vorlesen wollte. "Und meiden Sie große Gruppen oder Gedränge." Freiheit gebe es nicht ohne Verantwortung. "Und das bedeutet, dass wir in der Pandemie auch mal etwas lassen sollten, obwohl es erlaubt ist." Nach mehr als einem halben Jahr mit Corona seien viele Pandemie-müde geworden. Er rief die Bürger auf, trotzdem vorsichtig zu bleiben. «Wir stehen an einer Wegscheide», sagte er. "Lassen Sie uns nun auch die zweite Corona-Welle gemeinsam brechen."