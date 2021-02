03.02.2021 16:10 Stuttgart Baden-Württemberg streitet über Teststrategien an Schulen und Kitas

Der Streit über Kitas, Grundschulen und die Teststrategie in Baden-Württemberg im Kampf gegen die Corona-Pandemie scheint noch nicht ausgestanden. Denn große Begeisterung löst der Plan von Gesundheitsminister Lucha nicht aus. Dieser hatte vorgeschlagen, dass Erzieher, Kinder und Lehrer an Schulen und Kitas kostenlose Selbsttests erhalten. Tübingen will hingegen ein Schnelltest-System in den Schulen und Kitas integrieren.