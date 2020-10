vor 4 Stunden Stuttgart Kretschmann garantiert Unterstützung für Corona-Betroffene

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wirbt um Verständnis für die drastischen Corona-Auflagen, die vom kommenden Montag für weite Teile des öffentlichen Lebens gelten. «Uns ist bewusst, dass die von uns beschlossenen Maßnahmen viele Unternehmen, Einrichtungen und Solo-Selbstständige treffen und verunsichern», sagte der Regierungschef am Freitag in einer Sondersitzung des Landtags in Stuttgart.