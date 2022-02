vor 6 Stunden Ulm Kretschmann: "Fastnachtsumzüge werden wir nicht genehmigen"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält trotz der geplanten Öffnungsschritte des Landes aus der Pandemie am Verbot von Fastnachtsumzügen fest. "Zur Fasnet ist fast alles erlaubt wie sonst auch bei Veranstaltungen - außer Umzüge. Daran wird sich jetzt erstmal nichts ändern", sagte er am Donnerstag in Ulm.