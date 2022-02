15.02.2022 12:56 Stuttgart Kretschmann: Demo vor Wohnhaus überschreitet "rote Linie"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält Demonstrationen und Aufmärsche vor privaten Wohnhäusern von Amtsträgern für nicht vereinbar mit der Demokratie. "Demos vor Wohnhäusern von Politikerinnen und Politikern gehen mal überhaupt gar nicht", sagte er am Dienstag in Stuttgart. Zuvor hatten Gegner der Corona-Maßnahmen am Sonntag und Montag in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses in Sigmaringen demonstriert.