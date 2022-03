vor 1 Stunde Stuttgart Kretschmann zu erhöhten Energiepreisen: "Der Staat kann nicht alles abfedern"

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird aus Sicht von Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann auch im Südwesten schwere wirtschaftliche Folgen haben. Wegen gestörter Lieferketten und fehlender Rohstoffe müsse man damit rechnen, dass das Wirtschaftswachstum gebremst werde, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. «Wir müssen uns alle auf Wohlstandsverluste einstellen.»