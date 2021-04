vor 11 Stunden Berlin Bund-Länder-Impfgipfel beendet: Keine Entscheidung über Ausnahmen getroffen

Sollen die Regeln für Geimpfte gelockert werden? Ist diesbezüglich ein negativer Test mit einer Impfung gleichzusetzen? Darüber diskutierten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Co. auf dem heutigen Impfgipfel. Dem Gipfel vorausgegangen war ein Bericht des Robert-Koch-Instituts, in dem es hieß, dass Geimpfte weniger infektiös als negativ getestete Personen seien. Fest steht: Ausnahmen für Geimpfte und Genesene sollen wohl kommen - unklar ist aber, wann und in welcher Form.