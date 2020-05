vor 2 Stunden Karlsruhe Konkrete Daten: Gastro darf Innen- und Außenbereich ab 18. Mai öffnen

Ab dem 18. Mai dürfen in Baden-Württemberg die Gastronomie im Außen- und Innenbereich sowie die Ferienwohnungen und Campingplätze wieder schrittweise öffnen. In einem weiteren Schritt folgen ab 29. Mai sonstige Beherbergungsbetriebe wie Hotels sowie Freizeitparks. Das gibt das Land Baden-Württemberg in einer entsprechenden Pressemeldung bekannt.