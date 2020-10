Kollision auf dem Rhein: Betrunkener fährt mit Sportboot in Güterschiff

Nach dem Zusammenstoß einer Motorjacht mit einem Binnenschiff auf dem Rhein bei Karlsruhe wird gegen den Sportbootführer ermittelt. Der 40-Jährige war nach Polizeiangaben vom Samstag alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten werfen ihm Gefährdung des Schiffsverkehrs und fahrlässige Körperverletzung vor.

Das Boot war am Freitagabend mit einem rückwärts aus dem Karlsruher Stadthafen auslaufenden Güterschubverband zusammengestoßen. An Bord der Motorjacht wurden drei Menschen verletzt, darunter der 40 Jahre alte Schiffsführer. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Kapitän und die Besatzung des Güterschiffs blieben unverletzt.

Das Sportboot wurde bei der Kollision stark beschädigt. An dem Schubverband entstand den Angaben nach lediglich ein leichter Schaden am Anker und an der Bordwand. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 50.000 Euro.