vor 3 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Klimaschutz durch Technologie: Mit diesen Ideen will FDP-Mann Michael Theurer erneut für Karlsruhe in den Bundestag

Aktuell ist Michael Theurer (FDP) einer von fünf Politikern aus Karlsruhe, die in Berlin vertreten sind. Sein erneuter Einzug in den Bundestag gilt aufgrund seiner Spitzenposition auf der Landesliste als sicher. Doch mit welchen Punkten möchte der gebürtige Tübinger die Wähler überzeugen? Diese Frage beantwortet der FDP-Mann am Mittwoch am Rande einer neuen Plakatenthüllung an der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße. Wichtig ist Theurer: Die Wirtschaft zu stärken und Klimaschutz durch Technologie zu erreichen.