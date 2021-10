vor 5 Stunden Karlsruhe Klima-Streik in Karlsruhe: 500 Teilnehmer laufen bei Fridays for Future Demo mit

Am heutigen Freitag, den 22. Oktober, fand erneut ein Klimastreik von Fridays for Future in Karlsruhe statt. Nach einer Kundgebung auf dem Marktplatz zogen die rund 500 Demonstranten am Vormittag durch die Karlsruher Innenstadt, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.