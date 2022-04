vor 40 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Keine Autos mehr am Turmberg? OB Frank Mentrup räumt mit Gerüchten um mögliche Straßensperrung auf

Der Karlsruher Gemeinderat hat entschieden: Das Planfeststellungsverfahren der Durlacher Turmbergbahn wird ab Mai in die Wege geleitet. Aufmerksamkeit erregte allerdings noch ein anderer Punkt, den der Oberbürgermeister im Verlauf der Diskussion einbrachte: Eine mögliche Straßensperrung für Autofahrer, sobald die Bahn an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen sei. Vielen Fraktionsmitgliedern gefällt dieser Einfall jedoch gar nicht. ka-news.de hat den OB auf einer Pressekonferenz am Donnerstag getroffen und nochmal nachgehakt: Dürfen Autofahrer künftig etwa nicht mehr auf den Turmberg?