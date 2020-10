Der neugestaltete Karlsruher Marktplatz wird am 10. Oktober offiziell eröffnet. Um das zu feiern, wird es rund um den Marktplatz verschiedene Attraktionen geben. Darunter: Eine Lichtinstallationen, eine "leuchtende Einkaufsnacht" und eine Fotoausstellung, die den Marktplatz aus vergangenen Zeiten zeigt. Außerdem ladet der "Tag der offenen Baustelle" zum Besichtigen der unterirdischen Haltestelle "Lammstraße" ein. Besucher werden gebeten, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten.

Mit Lichtinstallationen, musikalischen Beiträgen und Artistik rund um den Marktplatz entsteht ein würdiger Rahmen für die Rückkehr des zentralen Karlsruher Platzes in das Stadtleben. Im Karlsruher Rathaus ist eine Ausstellung zum Werk des berühmten Stadtarchitekten Friedrich Weinbrenner zu sehen.

Der baute den ursprünglichen Marktplatz samt Gebäudeensemble, Pyramide und Ludwigsbrunnen.

Fotoausstellung zeigt historischen Marktplatz

Wie der Karlsruher Marktplatz in früheren Tagen ausgesehen hat, zeigt die Fotoausstellung "Platz gemacht". Über 20 Geschäfte in der Innenstadt stellen in ihren Schaufenstern großformatige historische Ansichten der "guten Stube“ Karlsruhes aus und laden zur Reise in die Vergangenheit ein.

Anstelle des verkaufsoffenen Sonntags macht die "Leuchtende Einkaufsnacht“ am Samstagabend bis 22 Uhr den Einkaufsbummel in der Innenstadt zum besonderen Erlebnis. Interaktive Lichtinstallation auf dem Friedrichsplatz, in der Herrenstraße und am Brunnen des Kronenplatzes sorgen bis zu später Stunde für eine außergewöhnliche Shoppingatmosphäre.

Tag der offenen Baustelle

Zum Abstieg in den Karlsruher Untergrund lädt die Karlsruher Schienen-Infrastrukturgesellschaft (Kasig) beim Tag der offenen Baustelle ein: Die künftige unterirdische Haltestelle Lammstraße kann nach Voranmeldung zwischen 10:00 und 21:30 Uhr besichtigt werden.

Maskenschutz und Abstand halten

Mit dem dezentralen Konzept bekommt die Wiedereröffnung des Marktplatzes auch in Corona-Zeiten einen würdigen Rahmen, gleichzeitig können Menschenansammlungen vermieden werden. Die Veranstalter bitten alle Besucherinnen und Besucher, eine Maske zu tragen und die Abstände zueinander einzuhalten.