vor 2 Stunden Karlsruhe Kein Mindestabstand: Aussichtsplattform am Durlacher Turmberg geräumt und abgesperrt

Etwa 50 Personen befanden sich nach Aussage der Polizei Karlsruhe am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in Kleingruppen auf der Aussichtsplattform am Karlsruher Turmberg. Dabei wurden die Mindestabstände nicht eingehalten, weshalb die Polizei den Platz räumen ließ. Die Aussichtsplattform wurde danach abgesperrt.