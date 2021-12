vor 1 Stunde Karlsruhe Kein Alkohol, kein Feuerwerk, keine Gruppen: Diese Verbote gelten an Silvester in Karlsruhe

Die Stadt Karlsruhe hat am Donnerstag, eine Allgemeinverfügung für einige öffentliche Begegnungsflächen erlassen. Sie tritt am Freitag, 24. Dezember 2021 in Kraft und soll bis einschließlich 17. Januar 2022 gelten. In der Verfügung werden die Regeln für Silvester festgelegt.