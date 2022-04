vor 7 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Karlsruhes soziale Helfer wegen Ukraine-Krieg im Zwiespalt: "Alles wird teurer und es kommen immer mehr zu uns"

Immer höher werdende Lebenshaltungskosten sorgen dafür, dass immer mehr Menschen soziale Angebote in Karlsruhe wahrnehmen müssen. Diese Beobachtung machen unter anderem die ehrenamtlichen Helfer des Sozial-Treff 88 in der Kriegsstraße. Immer mehr Menschen nehmen das Angebot dort wahr, während gleichzeitig die Spenden beim Verein deutlich zurückgehen. Der Grund: der Krieg in der Ukraine mit all seinen Konsequenzen.